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مجلس كنائس الشرق الأوسط ينظم لقاءً حول مسار الحضور المسيحي بالمنطقة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:51 م
مجلس كنائس الشرق
مجلس كنائس الشرق الأوسط
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كتب - سامح سلام
اطلقت دائرة اللاهوت والشؤون المسكونيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط لقاء حول "الحضور المسيحي في الشرق الأوسط نحو ميثاق كنسي عالمي"، في حلقة استشارية أولى جمعت حوالي 25 خبيرة وخبيرًا في اللاهوت من العراق ومصر وسوريا وفلسطين ولبنان وقبرص والأردن على مدى ثلاثة أيام ببيت عنيا في لبنان.

وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس كنائس الشرق الأوسط أن الحلقة الاستشارية الأولى في مسار إعداد وثيقة علميّة، يتكامل فيها اللاهوتي والجيوسياسي حول التحدّيات التي يواجهها المسيحيون وشركاؤهم في المواطنة في الشرق الأوسط، كما في آفاق حضورهم والدّور على المستوى الكنسي في الفضاء العام.

واستهلت الحلقة بجلسة افتتاحيّة تحدّثت فيها الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ثريا بشعلاني، والتى أكدت على أهميّة هذا المسار للاضاءة الواقعيّة على دور المسيحيين في المنطقة لا سيما في النضال من أجل كرامة الإنسان.

وعقب ذلك ألقى الأب غابي هاشم مدير دائرة اللاهوت والشؤون المسكونيّة في المجلس، كلمة أوضح فيها منهجيّة المسار وأهدافه القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في تأكيد رسالة المحبّة والسلام في عالم متألّم، مع الإنحياز للفقراء والأكثر تهميشًا.

ثمّ توزّع المشاركات والمشاركون على حلقتين، الأولى تعمّقت في المقاربات الجيوسياسيّة لوضع الشرق الأوسط والمسيحيين فيه، والثانية في المقاربات اللاهوتيّة للحضور المسيحي في الشرق الأوسط.

وكان في اليوم الأخير لقاء مشترك بين الحلقتين، وتوافق على متابعة المسار لانجاز مسوّدة وثيقة بنهج تشاركي قبل عرضها على الكنائس رسميًّا.
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