فيديو | قصر الإليزيه يشهد المصافحة الأولى بين بوتين ورئيس أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مستهل قمة "رباعية نورماندي" في العاصمة الفرنسية باريس، وفي اللقاء الأول الذي يجمع رءيسي البلدين المتنازعتين.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين صافح نظيره الأوكراني قبل انطلاق المباحثات.



وأشارت القناة إلى أن بوتين أجرى عدة مكالمات هاتفية مع زيلينسكي منذ توليه المنصب خلال العام الجاري.



وأضافت أن الرئيسين يبحثان رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بقصر الإليزيه آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ 2014.