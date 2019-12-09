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رياضة

شباب الأهلي يفوز على زهراء حلوان بثنائية وديا في حضور عبدالحفيظ

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ على ضيفه زهراء حلوان بهدفين دون رد، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول على حضور ودية الشباب التي أقيمت اليوم.

جاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد حسام “ميدو” وعبد الرحمن سنجاب، واستعان عمرو أنور المدير الفني للفريق بعدد من لاعبي مواليد ٢٠٠٠ من أجل إراحة لاعبيه الأساسيين الذين خاضوا مواجهة إنبي بالأمس، وكذلك لتصعيد المميزين منهم للعب مع فريقه في المباريات القادمة بدوري الجمهورية.

وكان فريق شباب الأهلي فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة ١٦ من دوري الجمهورية، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب المسابقة برصيد ٣٨ نقطة، ومن المقرر أن يلعب أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

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