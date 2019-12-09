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رياضة

بعد خليجي 24 .. لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي تصدر توصياتها لتطوير البطولة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
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نور عادل
أعدت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم تقريرها الفني النهائي عن بطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي اختتمت منافساتها أمس الأحد، بتتويج المنتخب البحريني بكأس البطولة لأول مرة في تاريخه.

وأكدت اللجنة برئاسة اليمني حميد الشيباني في تقريرها أن المستوى الفني للبطولة جاء متميزًا وممتازًا وطالبت اللجنة بضرورة الحفاظ على نفس المستوى في البطولات والنسخ المقبلة وعدم التراجع عنه بما يفيد تطور الكرة الخليجية ومنتخباتها.

ولم تكتف اللجنة بهذا بل أجرت أيضًا توثيقًا شاملًا لمباريات خليجي 24، ابتداءً من مرحلة دوري المجموعات وحتى النهائي وذلك من خلال تقارير فنية وكذلك السكرتارية والإدارة بحيث يكون هذا التوثيق بمثابة مرجع يتم الرجوع إليه في أي حالة من حالات المراجعة التاريخية لكل مباراة من مباريات البطولة.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها الأخير عقب ختام البطولة بأنه يجب ابتداء من النسخة القادمة (خليجي 25) أن تكون جميع التقارير إلكترونية مطبوعة عبر الحاسب الآلي سواء تقارير الحكام أو مراقبي المباريات والحكام أيضًا لمنع أي نوع من العبث وذلك في إطار التطوير الذي تشهده بطولات ودورات الخليج حتى تصبح مثل البطولات القارية والتي تقام أيضًا تحت مظلة الفيفا.

وأوصت اللجنة بضرورة تخصيص مدرج في كل ملعب من ملاعب البطولات الخليجية القادمة يكون لأعضاء اللجان المختلفة في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك بدلًا من تخصيص دعوات لأعضاء اللجان، وربما يكون عدد هذه الدعوات أقل من عدد أعضاء اللجان الراغبين في حضور المباريات.

وأوصت لجنة المسابقات بضرورة استمرار إقامة دورات تأهيل مراقبي المباريات واستمرار ورش العمل الخاصة بالجوانب التنظيمية والإدارية للبطولات الخليجية لأن تطوير هذه البطولات ليس من خلال أداء اللاعبين فقط ولكن أيضا من خلال صقل وقدرات العاملين في هذه البطولات من أبناء الخليج.

كما أوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان المختلفة داخل الاتحاد مثل المسابقات والفنية والانضباطية والحكام للإعداد لأي بطولة خليجية من خلال عمل جماعي وليس كل لجنة على حدة.
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