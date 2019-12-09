حبس شخص نصب على مواطن في مبلغ 130 ألف جنيه بكفر الزيات

قرر رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ 130 ألف جنيه مقابل تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من مواطن يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول الأوروبية، إلا أنه قام بتسفيره بطريقة غير مشروعة وتم ضبطه وترحيله للبلاد مرة أخرى.



وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المتهم "حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية والاستيلاء من المجنى عليه على مبلغ قدره 130 ألف جنيه مقابل تسفير نجله لإحدى الدول الأوروبية إلا أنه قام بتسفيره لتلك الدولة بطريقة غير مشروعة عن طريق إحدى الدول العربية مما ترتب عليه ضبطه وترحيله للبلاد مرة أخرى وبمطالبته برد المبلغ المالى المستولى عليه رفض .



كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة للتحقيق.