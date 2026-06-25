بالدموع عاد إلى المونديال.. «نيمار» يخطف الأضواء في ليلة تاريخية ويُشعل محركات البحث

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى واجهة الأحداث العالمية بعدما خطف الأنظار خلال مواجهة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم 2026، ليس فقط بسبب مشاركته الأولى في البطولة، بل أيضًا بسبب المشهد المؤثر الذي ظهر فيه باكيًا عقب المباراة، في لقطة لامست مشاعر ملايين الجماهير حول العالم وتصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشهد ملعب "هارد روك" في مدينة ميامي عودة نيمار إلى الملاعب الدولية بعد غياب دام قرابة ثلاث سنوات، ليشارك بديلًا خلال فوز البرازيل على اسكتلندا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2026.

عودة منتظرة بعد رحلة طويلة من المعاناة

دخل نيمار أرضية الملعب في الدقيقة 76 بدلًا من ماتيوس كونيا وسط تصفيق جماهيري حار، في أول ظهور له بقميص منتخب البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة أوروغواي في تصفيات كأس العالم.

وخاض النجم البرازيلي رحلة شاقة من العلاج والتأهيل قبل أن ينجح في العودة إلى قائمة "السيليساو"، ليحقق حلمه بالمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية.

دموع مؤثرة بعد صافرة النهاية

عقب نهاية المباراة، لم يتمالك نيمار مشاعره وظهر باكيًا داخل أرض الملعب في مشهد لفت انتباه الجماهير ووسائل الإعلام العالمية.

وجاءت دموع قائد البرازيل تعبيرًا عن حجم التحديات التي عاشها خلال السنوات الماضية، بعد سلسلة من الإصابات والانتقادات والشكوك التي أحاطت بمستقبله الدولي، قبل أن ينجح في العودة مجددًا إلى أكبر مسرح كروي في العالم.

وبالنسبة لنيمار، لم تكن المشاركة أمام اسكتلندا مجرد دقائق لعب، بل كانت انتصارًا شخصيًا على المعاناة والإصابات التي هددت بإنهاء حلمه في خوض مونديال جديد مع منتخب بلاده.

نيمار يتصدر محركات البحث

تحول اسم نيمار خلال ساعات قليلة إلى أحد أكثر الأسماء تداولًا على محركات البحث، بعدما اجتمعت في قصته عناصر الإثارة كافة؛ عودة بعد غياب طويل، ومشاركة مونديالية جديدة، ودموع مؤثرة كشفت حجم المشاعر التي عاشها اللاعب.

وتفاعل ملايين المشجعين مع الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت تأثر نجم البرازيل، معتبرين أن هذه اللحظة تختصر مسيرة لاعب واجه الكثير من الصعوبات خلال السنوات الأخيرة.

إنجازات صنعت أسطورة البرازيل

يُعد نيمار واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما نجح في اعتلاء صدارة هدافي المنتخب التاريخيين برصيد 79 هدفًا، متجاوزًا الرقم الذي ظل بحوزة الأسطورة بيليه لعقود طويلة.

كما قاد منتخب البرازيل للتتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية لأول مرة في التاريخ خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، وساهم في إحراز العديد من الألقاب المحلية والقارية خلال مسيرته مع سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وعلى المستوى الفردي، حصد نيمار عشرات الجوائز ودخل قائمة أفضل لاعبي العالم لسنوات متتالية، ليصبح أحد أبرز نجوم جيله وأكثر اللاعبين تأثيرًا في كرة القدم الحديثة.

كأس العالم حلم لم يكتمل بعد

رغم مسيرته الحافلة بالإنجازات، لا يزال لقب كأس العالم الغائب الأكبر عن خزائن نيمار.

وشارك قائد البرازيل في نسخ 2014 و2018 و2022، قبل أن يسجل ظهوره في نسخة 2026، إلا أن حلم التتويج بالنجمة السادسة ما زال يراوده، خاصة بعدما أكد في وقت سابق أن هذا المونديال قد يكون الأخير في مسيرته الدولية.

وقال نيمار عقب مباراة اسكتلندا إن حلم التتويج لا يخصه وحده، بل يمثل هدفًا لجميع لاعبي المنتخب البرازيلي الذين يسعون لإعادة الكأس إلى بلاد السامبا لأول مرة منذ عام 2002.