فرج عامر: طالبنا بتحويل ملف التعدي على المنطقة الصناعية بحلوان للنائب العام

قال فرج عامر عضو مجلس النواب، إن هناك منطقة صناعية في حلوان بمساحة مليون و650 ألف متر، وكان هناك اتصال مع محافظ القاهرة وتم ابلاغه بوجود تعديات على هذه الأرض.



وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المحافظ تعهد بإزالة أي تعديات ولكن المحافظ ألم يتحرك، مضيفا:" طلبنا من المحافظ إزالة التعديات وتحجج مسؤول الحي بضرورة إقامة بدراسة أمنية".



وتابع فرج عامر:" طالبنا بتحويل ملف التعدي على المنطقة الصناعية للنائب العام لخطورة الوضع".



واكمل فرج عامر:" مر شهرين من تعهد محافظ القاهرة لإزالة التعديات ولم يحدث شيء، والجهاز التنفيذي في محافظة القاهرة وحلوان سيء جدا".

