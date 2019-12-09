خطفت الأنظار بجمالها | ظهور نادر لـ ابنة سعد الصغير

نشر محمود - ابن المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع شقيقته (منة)، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، قائلًا: «انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا يا اطيب حد في العالم».



وتابع محمود - ابن سعد الصغير، قائلًا: «بجد انتي مفيش منك اتنين والله العظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه يا حبيبتي وافضل معاكي دايما .. عيد ميلاد سعيد».



ويعد هذا أحد المرات النادرة التي تظهر فيها منة - ابنة سعد الصغير بعد اختفائها عن الظهور لعدة سنوات كانت ضمن المرات القليلة التي ظهرت فيها.



من جهة أخرى، يواصل سعد الصغير بروفات مسرحية "لوكاندة الأوباش" المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض فى الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر المقبل.



مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.

