ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.

وقال ميتشو في مقطع فيديو نشره مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الإثنين بعد سداد مستحقات المدرب الصربي: "حلمنا مع اللاعبين بحصد الألقاب وحققنا لقب كأس مصر وأتمنى أن يكملوا المشوار ويفوزون بباقي البطولات".

وأقيل ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مواجهتي إنبي بالدوري ومازيمبي في دوري الأبطال.

وأضاف: "الفريق يكرر ما حدث في الموسم الماضي وتعافى سريعًا من ثلاثية مازيمبي وهزم أول أغسطس الأنجولي وهو ما حدث بالكونفيدرالية بالفوز باللقب بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني برباعية".

وتابع: "أشعر بأنني فرد في عائلة الزمالك وكانت تجربة كبيرة وتعلمت الكثير منها في الحياة وكرة القدم.. وأتمنى التوفيق للاعبين وأطالبهم بالاستمرار في المنافسة لاستعادة لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير له رأي آخر.. مرتضى منصور يستقر على إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

أخبار الزمالك اليوم.. رحيل ميتشو بعد خسارة مذلة من مازيمبي.. ومدرب جديد على أعتاب النادي

اخبار الرياضة | رحيل ميتشو أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي.. أول رد فعل من لاعبي النادي بعد أخبار الإطاحة

أسامة نبيه يكشف عن موقفه من قيادة الزمالك

مدرب الأهلي السابق يتأهب لخلافة ميتشو في الزمالك | تفاصيل

لاعبو الزمالك يجتمعون مع مرتضى منصور في مكتبه .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مش لازم تقرف الناس.. هجوم ناري من زوجة أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

هادي خشبة: مدرب الأهلي الأسبق كان يفتعل أزمات مع وليد صلاح وإبراهيم حسن

ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية..شاهد

محامية سعودية: توريث المرأة أكثر من الرجل في 16 حالة

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

في 40 دقيقة | كيف تحصل على الإقامة في دبي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات