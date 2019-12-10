بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك

عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.



وقال ميتشو في مقطع فيديو نشره مرتضى منصور رئيس النادي اليوم الإثنين بعد سداد مستحقات المدرب الصربي: "حلمنا مع اللاعبين بحصد الألقاب وحققنا لقب كأس مصر وأتمنى أن يكملوا المشوار ويفوزون بباقي البطولات".



وأقيل ميتشو من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مواجهتي إنبي بالدوري ومازيمبي في دوري الأبطال.



وأضاف: "الفريق يكرر ما حدث في الموسم الماضي وتعافى سريعًا من ثلاثية مازيمبي وهزم أول أغسطس الأنجولي وهو ما حدث بالكونفيدرالية بالفوز باللقب بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني برباعية".



وتابع: "أشعر بأنني فرد في عائلة الزمالك وكانت تجربة كبيرة وتعلمت الكثير منها في الحياة وكرة القدم.. وأتمنى التوفيق للاعبين وأطالبهم بالاستمرار في المنافسة لاستعادة لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا".