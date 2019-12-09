اخبار الرياضة | كهربا يفسخ عقده | حلم ميتشو الذي لم يتحقق | 3 قرارات للأهلي

بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذي لم يتحقق مع لاعبي الزمالك
عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقدير لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.
3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد مساء اليوم الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.
مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.
هادي خشبة عن مزايا محمود الجوهري: حالة فريدة ومنضبط لأبعد حد
عدد هادي خشبة نجم النادي الأهلي الأسبق، مزايا الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.
مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي
كشفت مصادر خاصة أن محمود حسن كهربا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بأفيس فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي قبل فترة وليس أمس كما تردد.