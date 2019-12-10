أخبار نادي الزمالك| مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو| خالد الغندور يفجر مفاجأة عن قناة الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الاثنين 9 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي .عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موعد ظهور قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة التي كشف عنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.تراجع الأهلي 6 مراكز في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث حل في المركز الـ 48 عالميًا بدلًا من المركز الـ 42 الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي.عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز معاونيه وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وأنطونيو مدرب الأحمال بعد مران الفريق اليوم.تسلم محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق مبلغ 2 مليون جنيه كاش قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء وذلك من مقر إتحاد الكرة.