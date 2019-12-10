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رياضة

أخبار نادي الزمالك| مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو| خالد الغندور يفجر مفاجأة عن قناة الأبيض

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الاثنين 9 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي .

بعد إقالته من تدريب الفريق.. ميتشو يكشف عن حلمه الذى لم يتحقق مع لاعبي الزمالك

عبر الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك المصري عن اعتزازه وتقديره لجماهير القلعة البيضاء ورئيس النادي مرتضى منصور والمشرف على الكرة أمير مرتضى وكل من عمل معهم في تجربته.


مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

موعد ظهور قناة الزمالك | خالد الغندور يفجر مفاجأة عنه

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن موعد ظهور قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة التي كشف عنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

التصنيف العالمي للأندية.. الزمالك يرتقى 3 مراكز والأهلى يتراجع

تراجع الأهلي 6 مراكز في التصنيف الصادر اليوم من موقع "clubworldranking" العالمى، حيث حل في المركز الـ 48 عالميًا بدلًا من المركز الـ 42 الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي.

تفاصيل اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون فى الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز معاونيه وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وأنطونيو مدرب الأحمال بعد مران الفريق اليوم.

بـ 2 مليون جنيه لـ فتح الله.. الزمالك يتفادى الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

تسلم محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق مبلغ 2 مليون جنيه كاش قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء وذلك من مقر إتحاد الكرة.

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