تفاصيل اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون فى الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز معاونيه وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وانطونيو مدرب الأحمال بعد مران الفريق اليوم.



وجاء الاجتماع من أجل الحديث فيما يخص الاستعدادات الفنية للفريق لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل وتوضيح المطلوب من معاونيه في الفترة المقبلة.



وحقق الزمالك الفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون مقابل ليحصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الخميس المقبل فى أول لقاء محلى عقب خسارة الفريق من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة وتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة .