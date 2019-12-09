ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون فى الزمالك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز معاونيه وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى وانطونيو مدرب الأحمال بعد مران الفريق اليوم.

وجاء الاجتماع من أجل الحديث فيما يخص الاستعدادات الفنية للفريق لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل وتوضيح المطلوب من معاونيه في الفترة المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون مقابل ليحصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الخميس المقبل فى أول لقاء محلى عقب خسارة الفريق من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة السادسة وتجمد رصيد الفريق عند 10 نقاط فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يعقد اجتماعا مع جهازه المعاون بعد انتهاء تدريبات الزمالك

كارتيرون يعقد اجتماعا مع معاونيه لبحث أوضاع فريق الكرة

الزمالك يلغي مؤتمر تقديم كارتيرون

كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز فى مباراة بيراميدز

عمر السعيد يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من نزلة البرد

تدريبات بدنية قوية للاعبى الزمالك استعدادا لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

بدون مكياج .. حلا شيحة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

حكم الامتناع عن الزوج.. أمين الفتوى يجيب

بعد تصريحاته المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته

وادى دجلة كامل العدد قبل مواجهة الأهلي بالدوري

لإتمام الصفقة.. ريال مدريد يتقدم بعرض خيالي لضم بوجبا

عمره سنة ونصف.. تفاصيل العثور على دولفين نافق بالإسكندرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور