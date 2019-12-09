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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو والسبب الرئيسي لـ رحيله .. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:34 م
مرتضى منصور وميتشو
مرتضى منصور وميتشو
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محمد رشاد
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وقال: "ميتشو رحل عن الزمالك منذ أيام قليلة بسبب سوء النتائج، ثم عين مجلس إدارة النادي الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له في نفس اليوم".

وأضاف: في فيديو عبر صفحته على فيس بوك ظهر فيه ميتشو بجانبه: "اللاعبون فهموا حديث ميتشو بالخطأ عندما قال إنه مستعد للإصابة بأسوأ مرض ولا ينهزم من مازيمبي".

وأكد: "ميتشو سليم، وأوضح أنني لم أتدخل في عمله وكنت أتمنى أن يلعب كل لاعب في مركزه".

وأوضح: "لم نأخذ أي رد فعل بعد الخسارة أمام الأهلي وإنبي ومازيمبي ضد ميتشو واللاعبين وكنا نحاول علاج الأخطاء".

وتابع: "عاتبت اللاعبين على موقفهم الخاص بدعم ميتشو بعد الخسارة من مازيمبي، الانتقادات التي كانت توجه لـ ميتشو أنه ليس الشخص الذي فاز على بيراميدز وحقق لقب كأس مصر".

وأكمل: "مجلس الزمالك قرر بالإجماع إنهاء التعاقد مع ميتشو لأن الموقف سيكون في غاية الخطورة بعد دعم اللاعبين له وسيظهر أنهم يتحكمون في بقاء المدرب أو رحيله ، أوجه لميتشو الشكر وكامل جهازه الفني وسنتذكره دائمًا بأنه فاز بكأس مصر بعد أسبوع من توليه المسؤولية".

واستكمل مازحًا موجهًا الحديث لـ ميتشو: "مثلما تذكرت قريبك الذي قاد الزمالك منذ 30 عامًا سيأتي ميتشو الـ12 وسيتذكرك، متأكد أن ميتشو لن يجلس في بيته بدون عمل، وبعض الأندية في مصر ستطلب التعاقد معه وسيكتسب الخبرة وأتمنى عودته لمصر".
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