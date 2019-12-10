كواليس خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني.. فيديو

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس المشادة الأخيرة بين ثنائي الفريق رامي ربيعة وأحمد فتحي خلال مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الأهلي منافسه، وادي دجلة، غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع من الدوري المصري.



وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "لابد أن نفرق بين أمرين، أحيانًا يكون هناك توجيه مطلوب من قائد الفريق".



وأضاف سيد عبد الحفيظ: "أوقات تكون "نرفزة ملعب"، واعتدنا ذلك في الأهلي، ولكن في النهاية كلنا تحت شعار واحد".



وأوضح سيد عبد الحفيظ: "الناس تداول عقوبات على لساني، من الحق الجميع أن يجتهد ولكن كل ما قيل غير صحيح".