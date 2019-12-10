من الرقص إلى المستشفى.. حرب شوارع داخل حرم جامعي في الأرجنتين| فيديو

لم تستمر أجواء الاحتفالات التي كان يقيمها الطلاب والطالبات احتفالًا بنهاية العام الدراسي الجامعي، طويلًا، حيث وقع شجار عنيف داخل حرم جامعي في الأرجنتين أشبه بعراك الشوارع.



واجتمع العشرات من الطلاب والأصدقاء والعديد من الخريجين من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة لابلاتا الوطنية في بوينس آيرس، للاحتفال بنهاية العام الدراسي وبدء العطلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكان الطلاب يحتفلون بالرقص والغناء، والأجواء تسير على اكمل وجه، قبل اندلاع التوترات بين مجموعتين من الطلاب والطالبات، وتحولت الاحتفالات إلى حرب شوارع، وفقًا لوسائل الإعلام الأرجنتينية المحلية.



وأظهر مقطع فيديو، الشجار العنيف بين الطلاب، حيث كان الطلاب يتبادلون الضرب بالزجاجات والآلات الحادة، فضلا عن الركلات واللكمات، كما ألقى طالب، طالبا آخر على الأرض، وضربه على رأسه حتى فقد الوعي، ونقل إلى المستشفى لاحقا.



وألقي القبض على الطلاب المدانين بالاعتداء، بينما علقت الجامعة على الواقعة، بأنها تنبذ العنف وترفضه تمامًا، فيما لم يتم التوصل إلى السبب وراء نشوب العراك.



