ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
نظم القسم التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمتحف جاير أندرسون تظاهرة ثقافية وفنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الاحتفالية معرضًا باسم "تتلف في حرير 3"، افتتحته آمال صديق، مدير عام المتاحف التاريخية، وميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون.

وقالت ميرفت عزت إن المعرض فرصة للفنانين التشكيليين من ذوي الإعاقة، للمشاركة بأعمالهم في مختلف ألوان الفنون التشكيلية كالرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

المعرض جاء نتاج الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2018 - 2019، وتضمن عشرات الأعمال التي أثبتت أن الإعاقة لا تمنع النجاح وتحقيق الذات.

وكشفت ميرفت عزت، مدير عام المتحف، أنهم على مدار العام نظموا عدة ورش لذوي الاحتياجات الخاصة، تعلموا خلالها الكثير والكثير، وأظهروا براعة في عمل منتجات وأعمال فنية، وإن اتسمت بالبساطة، لكنها تحمل قيمة كبيرة، حيث تثبت أن الإعاقة لا تحول بين الإنسان والنجاح.
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ملتقى للتمكين الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة في بني سويف

متحف جاير أندرسون يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للطفولة.. صور

أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور

أول دليل بطريقة برايل في احتفالية متحف جاير اندرسون بذوي الإعاقة.. الاثنين

تحت شعار ثروتك صنعتك.. بنك قناة السويس يقيم معرضا للحرف اليدوية لدعم ذوي الهمم

حقك تعرف تاريخك.. مسار زيارة ودليل للمكفوفين بطريقة برايل في متحف جاير أندرسون.. صور

ترشيحاتنا

دبلوماسي سابق: العلاقات بين مصر والجبل الأسود تشهد طفرة كبيرة.. فيديو

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 10 -12- 2019

فوائد صلاة الضحى.. وكيف ومتى نصليها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

أهم الاخبار.. سائقة تقطع شعر راكبة.. اختفاء طائرة شحن تقل 38 شخصا.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إقالة رئيسي حي حلوان والمرج ومهلة 15 يوما لحل أزمات الأهالي.. طبيب شريف مدكور يكشف تطورات حالته

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

أخبار الرياضة ليلا.. موعد انسحاب الأهلي من اتفاقيته مع ملعب السلام .. حلم ميتشو مع لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فورد ford من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض

تعرف على سبب توقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا بأمريكا في بداية 2020.. صور

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور