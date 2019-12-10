إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد

نظم القسم التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمتحف جاير أندرسون تظاهرة ثقافية وفنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتضمنت الاحتفالية معرضًا باسم "تتلف في حرير 3"، افتتحته آمال صديق، مدير عام المتاحف التاريخية، وميرفت عزت، مدير عام متحف جاير أندرسون.



وقالت ميرفت عزت إن المعرض فرصة للفنانين التشكيليين من ذوي الإعاقة، للمشاركة بأعمالهم في مختلف ألوان الفنون التشكيلية كالرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي.



المعرض جاء نتاج الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2018 - 2019، وتضمن عشرات الأعمال التي أثبتت أن الإعاقة لا تمنع النجاح وتحقيق الذات.



وكشفت ميرفت عزت، مدير عام المتحف، أنهم على مدار العام نظموا عدة ورش لذوي الاحتياجات الخاصة، تعلموا خلالها الكثير والكثير، وأظهروا براعة في عمل منتجات وأعمال فنية، وإن اتسمت بالبساطة، لكنها تحمل قيمة كبيرة، حيث تثبت أن الإعاقة لا تحول بين الإنسان والنجاح.