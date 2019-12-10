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أخبار العالم

لإعادة الردع.. إسرائيل تهدد بشن حملة عسكرية جديدة على قطاع غزة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
حملة عسكرية إسرائيلية
حملة عسكرية إسرائيلية علي قطاع غزة
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سمر صالح
صرح مصدر أمني إسرائيلي رفيع، لموقع "والاه" العبري، صباح اليوم، الثلاثاء، بأنه "في ظل الوضع الحالي، لا مناص من حملة عسكرية واسعة بقطاع غزة، لإعادة الردع".

وقال الموقع العبري، إن المستوى السياسي في إسرائيل حاليًا، يقف أمام معضلة كبيرة بالنسبة لكيفية التعامل مع قطاع غزة، خصوصًا في ظل الانتخابات، والانتقادات الداخلية بالغلاف.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل تتخبط باتخاذ القرار تجاه غزة، هل تواصل تقديم التسهيلات من أجل التهدئة، أو تضاعف الرد على إطلاق الصواريخ، أو تخرج لحملة عسكرية بالقطاع.

وبحسب الموقع العبري، تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن حماس معنية بالتهدئة، ولكنها لن تفعل شيئا لوقف إطلاق الصواريخ، سبب مهاجمة مواقعها.

وكشف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد انه بدون تقديم بدائل اقتصادية لغزة، فمن المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية، وتؤدي لحملة عسكرية جديدة بغزة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن المستويين السياسي والعسكري، سيقرران قريبا، كيفية التعامل مع قطاع غزة، بعد تأخير في اتخاذ القرار المناسب، بسبب وجود الحكومة الانتقالية.
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