بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة نسرين أمين مؤشر البحث جوجل في مصر بعد تشاجرها مع المخرج محمد سامي على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي.





وفتحت نسرين أمين النار على المخرج محمد سامي، خلال تصريحاتها الصحفية التي أشارت فيها إلى أنها تغير من زوجته الممثلة مي عمر، وتسببت في نشوب خلافات بينها وبين الفنانة ياسمين صبري في كواليس مسلسل "الأسطورة" الشهير لـ محمد رمضان.





وكتبت نسرين أمين عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.بدون زعل".





وأعلنت نسرين أمين التي قامت بدور سماح فى مسلسل الأسطورة، عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل لإضافة مشاهد لدور زوجة محمد سامي "مي عمر".





وشنت نسرين أمين هجوما على مي عمر عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة فى أوضح صورها #الأسطورة".





ورد محمد سامى: أن اتهام نسرين أمين لى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعائها حذف بعض المشاهد لها أمر غير منطقى وأعتبره نوعا من الغيرة من زوجتي مى عمر.



