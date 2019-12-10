يومان على حل الكنيست.. الليكود يقدم عرضه الأخير الى ليبرمان وهذه تفاصيله

يومان فقط على حل الكنيست، دون التوصل الى أي تقدم في مسألة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وذلك بعد فشل كل جولات المفاوضات بين الأحزاب الكبرى.



وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود، قدم أمس، عرضا جديدا لزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" للانضمام لحكومة يمين ضيقة، برئاسة بنيامين نتنياهو.



وقالت القناة العبرية، إن مقترح الليكود، يتضمن تولى ليبرمان حقيبة الداخلية، ومنصب نائب رئيس الوزراء، والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة بالسنة الرابعة.



وأضافت القناة العبرية، أن كحول لفان يمارس كذلك الضغط على أفيجدور ليبرمان، للموافقة على الانضمام لحكومة ضيقة، برئاسة مرشح وزعيم الحزب، بيني جانتس.



وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه التطورات، جاءت فور اعلان يائير لبيد، الرجل الثاني بكحول لفان، عن تنازله لجانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة.