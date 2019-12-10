الصوفية تبدأ احتفالاتها بقدوم رأس الحسين إلى مصر

تبدأ، اليوم الثلاثاء، احتفالات الطرق الصوفية بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين بن على، سيد شباب أهل الجنة، بمسجده بمنطقة الأزهر.



ويحضر الاحتفالات مريدو 80 طريقة وأعضاء بالمشيخة العامة للطرق برئاسة الشيخ عبدالهادي القصبي، والشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وعدد من قيادات الطرق الصوفية.



ويستعد الشيخ على العسكري المنشد الديني بإحياء ليلة الدراويش التي تقام حبًا في سيد شباب أهل الجنة، قبل أسبوع من الاحتفال الرسمي للمشيخة والمقرر الثلاثاء المقبل بساحة المسجد.



و يشارك في افتتاح أسبوع الدراويش 80 طريقة منها "الرفاعية، البيومية، الأحمدية المرازقة، والبرهامية"، وغيرها.



من جانبه، أكد الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، أن احتفال الطريقة الرفاعية بالمولد ستكون يوم السبت الموافق 21 من ديسمبر الجاري، عقب صلاة العشاء من داخل المسجد الحسيني، وذلك من خلال إقامة الحضرة المعتادة سنويًا.

