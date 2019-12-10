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رياضة

شيكابالا مهدد بالغياب عن موقعة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:45 م
محمود عبدالرازق شيكابالا
محمود عبدالرازق شيكابالا
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عمرو الحلواني
أصبح موقف مشاركة محمود عبدالرازق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 صعبا للغاية.

وحصل النجم الأسمر محمود شيكابالا على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب نزلة برد قوية عانى منها اللاعب أمس.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعب راحة لليوم الثاني على التوالي لعدم قدرته على أداء التدريبات.

وهو ما يشير إلى ان موقفه من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز أصبح صعبا للغاية خاصة أن المباراة يتبقي على انطلاقها 48 ساعة فقط .

وكان الفرنسي كارتيرون اعتمد على الرباعي أشرف بن شرقي ويوسف اوباما وسيد زيزو ومصطفى محمد فى قيادة هجوم الزمالك خلال المواجهة الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووضع شيكابالا على دكة البدلاء .
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