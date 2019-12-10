برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد الفني للتمريض بشربين



جاء ذلك بحضور الدكتورة رئيفة علام عميد المعهد الفني للتمريض بشربين ، أسامة موسى أمين عام الجامعة.



يأتي توقيع اتفاق التعاون في إطار التعاون بين الجانبين لتدريب خريجي التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والعمل على إعداد كوادر تمريضية على أعلى مستوى من الناحية العلمية والعملية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية المميزة.



كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي والمعلومات الاكلينيكية والخبرات، تبادل الزيارات العلمية والميدانية بين الطرفين، إجراء البحوث المشتركة بين الجانبين، المشاركة في الندوات والمؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة مجالات التعاون المشترك التي يعقدها أحد الطرفين.



يذكر أن جامعة المنصورة أحد الصروح العلمية والطبية المميزة بمصر وتمتلك من المقومات والإمكانيات المادية البشرية الهائلة فلديها العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والوحدات الطبية في مصر والشرق الأوسط.



كما أن لديها إمكانيات بشرية من أساتذة وعلماء متميزين ف مختلف المجالات وخاصة في المجال الطبى لذلك كان هناك ضرورة لعقد تعاون بين المعهد الفنى للتمريض بشربين والجامعة لتأهيل الطلاب والخريجين وصقل مهاراتهم العملية والخبرات العملية واعدادهم بمستوى متفوق بما ينعكس بالإيجاب والتطور على مستوى الخدمة الطبية للمرضى.





وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس ادرة المعهد الفني للتمريض ورئيس مجلس ادارة جمعية مرضى الكبد بشربين اتفاق تعاون بين الجامعة والمعهد الفني للتمريض بجمعية رعاية مرضى الكبد بشربين.