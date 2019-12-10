الثروة السمكية: نستهدف الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة فى 2021

قال الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن هناك تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة معهم وذلك فى إطار حملة تطهير البحيرات المصرية.



وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير » المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك اهتمام بإعادة تطوير بحيرة مريوط وتنقية مياهها وحماية أسماكها من التلوث.



وأوضح، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الأسماك المصرية مطلوبة فى السوق الأوروبي ونعمل على تعظيم الإنتاج السمكى من البحيرات.



وأكد أن مساحة بحيرة المنزلة تقلصت إلى 250 ألف فدان بسبب التعديات.



وأشار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى أن الدولة تستهدف الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة فى 2021>

