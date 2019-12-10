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رياضة

الأهلي يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقي في ختام مجموعات أفريقيا للأندية السلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:16 م
سلة الأهلي
سلة الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
خسر الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 84-73 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة "٣"، بإستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

وشهدت المباراة تقدم فريق فيروفيارو أغلب أحداث المباراة حيث انتهى الربع الأول 23-18 لصالح الفريق الموزمبيقي وحاول الأهلي العودة لتصبح النتيجة ٢٦-٢٥ وفارق نقطة وحيدة لصالح فيروفيارو ولكن عاد من جديد للتقدم لينتهي الربع الثاني بنتيجة 41-30 بينما شهد الربع الثالث إثارة شديدة حيث حاول الأهلي العودة وبالفعل تقدم الأهلي للمرة الأولى بنتيجة 51-50 وكان متبقي أقل من دقيقة ونصف على انتهاء الربع ولكن في اللحظات الأخيرة عاد فريق فيروفيارو للتقدم لينهي الشوط الثالث بنتيجة 57-53 وامتدت الإثارة للربع الرابع الذي كان متقاربا بين الفريقين حيث تعادل كل منهما بنتيجة 65-65 في منتصف الشوط واستطاع فيروفيارو حسم المباراة بنتيجة 84-73.

ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلا من فيروفيارو الموزمبيقي، فاب الكاميروني ، سي إن إس إس الكنغولي.
ومن المنتظر أن تقام بعد قليل مباراة في الثامنة والربع مباراة فريق سبورتنج أمام فريق وزارة جبل النار النيجيري ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من ديسمبر الجاري.
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