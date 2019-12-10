لن تتوقع.. 5 طرق بسيطة لتدريب طفلك على تحمل المسئولية

يحرص الكثير من الآباء على تدريب أطفالهم على تحمل المسؤولية منذ الصغر، حتى يعتادوا على ذلك، ويصبحون أشخاصًا مسؤولين.



قالت مها أمين، المرشدة النفسية، والمدربة التربوية، إن المسئولية هي قدرة الطفل على إدارة حياته، والعمل على تحقيق أهدافه، وإصدار قرارته، وتحمل عواقب قرارته. وهذا كله بما يتناسب مع مرحلته العمرية.



وتابعت المرشدة النفسية، أن هناك خطوات لتدريب الطفل على تحمل المسئولية:



- يكون الآباء قدوةً حسنةً للأبناء في تحمل المسؤولية.



- مشاركة الآبناء للآباء في المسؤوليات المشتركة، بما يتناسب مع أعمارهم.



- عند تحميل الآباء المسؤولية لأبنائهم وتوزيع المهام عليهم، لابد من توضيح المهام لهم، وإعطائهم وقتًا محددًا لتنفيذها.



- عندما يكون هناك مسؤوليات ومهام عديدة للطفل، فعلى الآباء تشجيعهم، وتجزئة هذه المهام، حتى يتمكن الطفل من آداء المهمة بشكل جيد، ومن ثم شعوره بالإنجاز، ورغبته في عمل العديد من الإنجازات، وتحمل العديد من المسؤوليات.



- تشجيع الطفل عند تحمله المسؤولية وآدائه للمهام المطلوبة منه، ومكافأته.



