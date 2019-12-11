للسيطرة عليه.. تعرف على أسباب وأعراض الالتهاب الكبدي.. تبادل الأدوات الصحية يهدد حياتك.. والحرص على تناول الأسماك

تعد التهابات الكبد من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس مما يجعله يعجز عن القيام بوظائفه ويصاب الجسم بالاضطراب، وما يضاعف من الخطر تأخر الشخص فى اكتشاف المرض، كما يصاب الكبد بالعديد من الأمراض مثل، تليف الكبد والسرطان وغيرها من الأمراض.





تعرف علي أسباب الاصابة بمرض الكبد نقلا عن MSN :





- الأغذية المكشوفة، والأطعمة منتهية الصلاحية.

- تناول جرعات زائدة من الأدوية التى تؤثر على الكبد مباشرة.

- تناول الكحول والمواد المخدرة التى لها تأثير مباشر على الكبد .

- أخذ عينات من الدم ونقلها من مريض مصاب بالكبد مما يؤدى لانتقال الفيروس.

- الآثار الجانبية التى يسببها تناول كميات كبيرة من الأدوية دون استشارة الطبيب.

- العدوى عن طريق استخدام أدوات المصابين، والعلاقات الجنسية المحرمة من الأسباب الرئيسية للإصابة.

ومن ناحية أخري توجد أمراض مصاحبة لمرض الكبد وهي انتفاخ البطن وتجمع السوائل بالبطن، ارتفاع درجة الحرارة الدائم، الإحساس الدائم بالإعياء والإرهاق أى تغير فى لون البول يتحول للون الداكن، الإصابة باليرقان وهو اصفرار الملتحمة، الإسهال والشعور بالرغبة فى النوم، الشعور بالرغبة الدائمة فى التقي،الشعور المستمر بالحكة،الصداع.





أطعمة عديدة تضر بصحة الكبد وتسبب تلفه عليك التوقف عن تناولها، إليكِ أبرز تلك الأطعمة:-





1. البروكلي والقرنبيط .. كلاهما غنى بمركبات السلفورورافين التى تقلل من إمتصاص الدهون في الكبد وضبط إنزيماته.





2. الشوفان.. غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحافظ على سلامة الكبد وتحمى أنسجته من التلف.





3. القهوة.. يساعد على تسريع الأيض ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.





4. الشاي الأخضر.. غنى بمضاد للأكسدة كوبٍ منه يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.





5. الخضر الورقية.. غنية بمضاد الأكسدة "الجلوتاثيون" التى تحارب الكبد الدهني تخلص الجسم من السموم.





6. اللوز.. غنى بفيتامين (ه) الذى يحارب الكوليسترول وأمراض القلب والشرايين.









الأسماك الدهنية





الأسماك الدهنية وزيت السمك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي الدهون الجيدة التي تساعد على الحد من الالتهابات، قد تكون هذه الدهون مفيدة بشكل خاص في الكبد؛ لأنها تظهر لمنع تراكم الدهون الزائدة والحفاظ على مستويات الإنزيمات في الكبد.





توصي الدراسة بتناول الأسماك الزيتية مرتين أو أكثر كل أسبوع، إذا لم يكن من السهل دمج الأسماك الدهنية مثل سمك الرنجة أو السلمون في النظام الغذائي، فحاول تناول مكملات زيت السمك اليومية.





2. المكسرات





تقول الدراسة نفسها إن تناول المكسرات قد يكون طريقة بسيطة أخرى للحفاظ على صحة الكبد. تحتوي المكسرات عمومًا على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة قد تساعد في منع وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.





تناول حفنة من المكسرات، مثل الجوز أو اللوز، كل يوم قد يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.





3. زيت الزيتون





إن تناول الكثير من الدهون ليس مفيدًا للكبد، لكن بعض الدهون قد تساعده قد يساعد تناول زيت الزيتون إلى النظام الغذائي قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظائف الكبد، هذا بسبب المحتوى العالي من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيت.





نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكبد





الكبد عضو مهم في تنظيف الدم من السموم، لذلك يجب اتخاذ خطوات لحمايته.





تساعد العديد من العادات الصحية المنتظمة في الحفاظ على صحة الكبد.





نصائح من شأنها الحفاظ على صحة الكبد:-





-أخذ التطعيمات الضرورية ضد عدوى فيروسية يمكن أن تلحق الضرر بـ الكبد.





-الحفاظ على وزن صحي، حيث ان زيادة الوزن يمكن أن تسهم في حالة تسمى مرض الكبد الدهني .



