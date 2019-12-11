ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 3 مكونات من مطبخك تخلصي من دهون البطن والأرداف للأبد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
نظام
نظام
Advertisements
لمياء الياسين
هل تريدين التخلص من الوزن الزائد ونسف الكرش سريعاً يمكنك الاعتماد على المشروب التالى لما له من مفعول االسحر فى تفتيت وحرق الدهون ويساعد فى الوقت نفسه فى التخلص من السموم من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول.

يساعد هذا المشروب على التخلص من السوائل داخل الجسم إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع برايت سايد.

مكونات المشروب 
2 حبة من التفاح الأخضر
125 جرامًا من الشوفان
ليمونة
1\2 لتر من الماء النقي

طريقة تحضير المشروب:
-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان والليمون ويتم مزجه جيدا ويتم تناولي هذا المشروب مرة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق وبدء إختفاء دهون البطن والارداف تدريجيا ..

Advertisements

ترشيحاتنا

تفاصيل أزمة حرمان الزمالك من المشاركة فى كأس العالم للأندية.. اعرف السبب

أمر عاجل يجبر رئيس جنوب أفريقيا على قطع زيارته لـ مصر والعودة إلى جوهانسبرج.. تفاصيل

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل ممالك النار .. فيديو

تحرك عاجل من البرلمان بعد إصابة 24 طالبا في الملاهي

فان دايك يمازح صلاح عقب هدفه الخرافي في سالزبورج بـ دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي