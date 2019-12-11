بـ 3 مكونات من مطبخك تخلصي من دهون البطن والأرداف للأبد

هل تريدين التخلص من الوزن الزائد ونسف الكرش سريعاً يمكنك الاعتماد على المشروب التالى لما له من مفعول االسحر فى تفتيت وحرق الدهون ويساعد فى الوقت نفسه فى التخلص من السموم من الجسم وخفض مستويات الكوليسترول.





يساعد هذا المشروب على التخلص من السوائل داخل الجسم إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع برايت سايد.





مكونات المشروب

2 حبة من التفاح الأخضر

125 جرامًا من الشوفان

ليمونة

1\2 لتر من الماء النقي





طريقة تحضير المشروب:

-يوضع التفاح داخل الخلاط ثم يضاف له الماء والشوفان والليمون ويتم مزجه جيدا ويتم تناولي هذا المشروب مرة يوميا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق وبدء إختفاء دهون البطن والارداف تدريجيا ..



