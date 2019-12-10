الاستمرار في الغلط غلط.. ضاحي خلفان : قطر تتخوف من المصالحة الخليجية حفاظا على إسرائيل

أكد ضاحي خلفان ، نائب رئيس شرطة دبي ، أن قطر تكافح الفساد في أفريقيا وتمنح حقائب سوداء مليئة بالدولارات في الوطن العربي.



وقال خلفان في تغريدات له عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " :تتخوف قطر من المصالحة الخليجية فهي لا تضمن نتائج عودتها الى البيت الخليجي وتخشى أن يؤثر ذلك على معارضي سياسة تميم فيتم استغلالهم !! هذه احدى سيناريوهات الممانعة والله اعلم."



وأضاف : في تصوري القيادة القطرية لم تفتعل الأزمة الخليجية إلا لغايات استراتيجية بشراكة مع اسرائيل من اجل استمرار العبث بالمنطقة العربية عموما.



وتابع : كنا فعلا نتمنى انقشاع الضبابية في العلاقات الخليجية الخليجية التي صنعتها الدوحة ..لكن هذا لن يحدث للأسف.



واستكمل تغريداته قائلا "كان المواطن الخليجي يظن ان تميم بيفرحهم بالاستجابة لنداء اخوانه بالمصالحة لكن ابت عقلية القيادة القطرية الا الضرب عرض الحائط بأحلام ابناء الخليج العربي..ربما ان ايران ايضا لا ترغب في ذلك.



وأتم : استمرار قطر في الغلط غلط.



وكانت الرياض اليوم قد شهدت انعقاد القمة الــ 40لدول مجلس التعاون الخليجي بغياب امير قطر بعدما وجه إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الدعوة للمشاركة في القمة.