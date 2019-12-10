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رياضة

ياسر الكناني يعلن قائمة الألومنيوم لمواجهة الإعلاميين بـ القسم الثاني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:48 م
الألومنيوم
الألومنيوم
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رباب الهوارى
أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالألومنيوم، عن ضم 25 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة الأعلاميين ، ويقام اللقاء على ملعب استاد الألومنيوم الرياضي في الساعة الثانية والنصف الأربعاء ، في ثامن مواجهات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وجاءت قائمة الألومنيوم كالآتي:

حسام صادق -إبراهيم عرفات -محمد عبد الوهاب محمود شريدة -محمد ابو عصا -محمود نجاح - عصام عبد الستار -محمد عبد الحفيظ -احمد ابراهيم -حمادة المعناوي -أحمد موسى -سمير فوزي -محمد الشامي -محمود عطيتو -حمادة محمد -إبراهيم ماجد -عبدالمجيد ياسين -محمد الشربيني -محمد فوزي -مصطفى ناصر -اغاثون ميلاد -إسلام عبد الراضي -باتريك عموري - مؤمن محسن -محمد عبد الحميد ميدو

يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 12 نقطة ، بينما الإعلاميين محتلا المركز التاسع برصيد 7 نقاط .
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