ياسر الكناني يعلن قائمة الألومنيوم لمواجهة الإعلاميين بـ القسم الثاني

أعلن ياسر الكناني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالألومنيوم، عن ضم 25 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة الأعلاميين ، ويقام اللقاء على ملعب استاد الألومنيوم الرياضي في الساعة الثانية والنصف الأربعاء ، في ثامن مواجهات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .



وجاءت قائمة الألومنيوم كالآتي:



حسام صادق -إبراهيم عرفات -محمد عبد الوهاب محمود شريدة -محمد ابو عصا -محمود نجاح - عصام عبد الستار -محمد عبد الحفيظ -احمد ابراهيم -حمادة المعناوي -أحمد موسى -سمير فوزي -محمد الشامي -محمود عطيتو -حمادة محمد -إبراهيم ماجد -عبدالمجيد ياسين -محمد الشربيني -محمد فوزي -مصطفى ناصر -اغاثون ميلاد -إسلام عبد الراضي -باتريك عموري - مؤمن محسن -محمد عبد الحميد ميدو



يدخل الألومنيوم اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 12 نقطة ، بينما الإعلاميين محتلا المركز التاسع برصيد 7 نقاط .