مساعد رئيس الوكالة الأمريكية يتفقد مشروع اكتشاف تراث إسنا الثقافي

تفقد اليوم الثلاثاء أندرو بليت مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن USAID وجيسيكا زامان مدير مكتب شئون الشرق الأوسط بمقر الوكالة الأمريكية بواشنطن مشروع أكتشاف تراث إسنا الثقافى بوكالة الجداوى بجنوب الأقصر، وكان فى استقبالهم محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا ومسئولى شركة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" المسئولة عن تنفيذ المشروع وعدد من الأثرين .



قام الوفد بتفقد المبانى الاثرية بمدينة إسنا ومعصرة بكور للزيوت الاثرية وشارع القسارية ومعبد خنوم واكد مساعد رئيس الوكالة الامريكية عن سعادته بهذا المشروع ودعم الوكالة له قام بالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين ومسئولى المشروع.



الجدير بالذكر بأن مشروع اكتشاف تراث إسنا الثقافى بوكالة الجداوى إحياء منطقة "معبد خنوم" الذي يعود للفترة اليونانية-الرومانية، والمئذنة العمرية التي تعود للعصر الإسلامي، كذلك الأسواق الغنية بالحرف المحلية من منسوجات تقليدية ومنتجات غذائية ،و يسعى المشروع إلى إعادة إكتشاف مدينة إسنا وإطلاق الإمكانات التراثية المتنوعة لمركز مدينة إسنا ، ووضع المدينة بما تشمله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر.



وتشمل خطة المشروع، الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، وإظهار قيمة التراث الثقافي المتنوع للمدينة. وتضم تلك المواقع ترميم وإعادة إستخدام "وكالة الجداوي" وهي أثر مسجل يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثامن عشر ليصبح مركزًا للحرف التراثية ولعرض التاريخ والتراث الثقافي للمدينة، و كذلك تطوير "سوق القيسارية" التراثي وإعادة تأهيل عدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمركز المدينة ، كما تم تحديد مسار سياحي يمر بصورة مبدئية بالمعالم الهامة بمركز المدينة فضلا على توفير المواد التعريفية ولافتات إرشادية وخرائط وكذلك إنشاء موقع إلكتروني لدعم وتنشيط الزيارات لمدينة إسنا لإعطاء السياح الأجانب والزوار المصريين الفرصة لتفقد تلك المعالم التراثية الهامة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.



يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، وذلك بتمويل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت"، والتي تتم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الآثار، ووزارة السياحة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

