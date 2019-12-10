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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم .. تفاصيل جلسة فايلر واستجابة الأحمر للكاف والإعلان عن القائمة لمواجهة دجلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:33 م
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

- تفاصيل جلسة فايلر مع حسام عاشور على هامش تدريبات الأهلى
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور كابتن الفريق ، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء.

- الأهلي يستجيب لطلبات "كاف" ويقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي للقانون
أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم ردًا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البوتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

- بدون مفاجآت.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة فى الدوري
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

- الأهلي يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقي في ختام مجموعات أفريقيا للأندية السلة
خسر الأهلي أمام فريق فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 84-73 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة "٣"، بإستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات".

-إنبي: سنطلب لاعبين من الأهلي في يناير بعيدا عن أسامة جلال
قال زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي إن ناديه ربما يطلب ضم لاعبين من صفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم الفريق وذلك عقب جلسة ستجمعه مع المدير الفني للفريق حلمي طولان.

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