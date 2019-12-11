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رياضة

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح 16 فريقاً في حسم مقاعدهم من منافسات دور ثمن النهائي من البطولة العريقة، والتي يحمل لقبها البطل الإنجليزي ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح.

وستقام قرعة الدور الإقصائي الأول من دوري الأبطال، 16 ديسمبر الجاري، بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا .

وجاءت الفرق المتأهلة لدور الـ 16 حتى الآن على النحو التالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس.

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي.

المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند.

المجموعة السابعة: لايبزيج، ليون.

المجموعة الثامنة: فالنسيا، تشيلسي.
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