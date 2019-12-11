إعلام الجماعة الإرهابية يدلس على إنجازات مصر بـ فيديوهات مفبركة.. شاهد

عرضت قناة «إكسترا نيوز» الأكاذيب التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلامهم الكاذب، حيث لجأ الإخواني الهارب عبدالله الشريف ومعتز مطر إلى فبركة الفيديوهات، محاولة فاشلة منهم لتشويه وتزييف الحقائق.





وواصل الإخواني عبدالله الشريف الأكاذيب والتزييف والتدليس لتشويه ما يحدث من إنجازات الدولة؛ لتنفيذ مخططهم في البلاد، خاصة المشاريع القومية التي نفذتها الدولة مؤخرا منها مدينة دمياط للأثاث.





وعرض الإخواني عبد الله الشريف مقطع فيديو قديم منذ 4 سنوات لأهالي دمياط من 2014، تزامنًا مع الافتتاحات الأخيرة التي عبرت عن سعادة أهالي المحافظة بمدينة الأثاث.





كما أطلق الهارب معتز مطر الأكاذيب عن أهالي دمياط، وفي نفس الوقت أكدت الأهالي بأنهم يتطلعوا على تحقيق إنتاج عالٍ خلال الفترة المقبلة في الصناعة، خاصة أن دمياط المعروف عنها أنها بلد الصناعة والتصدير في ظل تحسن الاقتصاد المصري.



