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رياضة

رسمياً.. إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب نابولي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
أنشيلوتى
أنشيلوتى
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أحمد هاني
أعلن نادي نابولي الإيطالي عن إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل رسمي من تدريب الفريق بعد تراجع مستوى الفريق والمشاكل مع اللاعبين على مستوى الإدارة.

ولم يكشف "نابولي" في بيانه عن البديل في الفترة المقبلة سواء تعيين مدرب مؤقت أو دائم.

وضمن البطل ليفربول صدارة المجموعة بفوزه 2-0 على سالزبورغ النمساوي، خلال دقيقتين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، ولحق به نابولي في دور 16 بعد أن سجل أركاديوش ميليك 3 أهداف في الشوط الأول من رباعية.

واختتم ليفربول المجموعة الخامسة في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي بينما انتقل سالزبورغ، صاحب المركز الثالث بـ 7 نقاط، لبطولة الدوري الأوروبي.

وحقق نابولي رقمًا جديدًا لأول مرة في تاريخه عندما أنهى 6 مباريات بدور المجموعات دون خسارة، كما أنهى سلسلة من 9 مباريات متتالية بدون أي فوز في جميع المنافسات.

وكانت نتائج الفريق المتراجعة في الدوري، وعلاقة أنشيلوتي المتوترة مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، سببًا لإقالته.
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