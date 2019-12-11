مي عمر تخرج عن صمتها وترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

قرّرت الفنانة مى عمر الخروج عن صمتها بعد سلسل من الهجوم عليها بسبب الصراع الدائر بين المخرج محمد سامى من جهة وياسمين صبرى ونسرين امين من جهة اخرى وتحديدا بسبب تصريحات المخرج فى مهرجان الاسكندرية المسرحى الذى انتهت فعالياته يوم الاثنين الماضى والتى هاجم فيها نسرين أمين وياسمين صبرى بسبب مسلسل "الاسطورة" وذلك بعد هجومهما عليه، مؤكدين على أنه قام بحذف مشاهد لصالح زوجته مى عمر.





وقالت "مى عمر" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، الفن هو الاحساس وهو الحب.. أرفض الدخول في أي خلافات و نزاعات حتي لو كان قد أساء البعض لي.





وأضافت مى عمر قائلة : "تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنية جيدة والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي اقدمها وأجسدها.





وأشارت مى عمر قائلة: "كعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنه الفن وأخيرًا أعد كل شخص من الجمهور العظيم ان اظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد علي الحديث عن الخلافات أو المشاكل أو إساءة.





وكان شهدت الساحة الفنية الايام الماضية حالة من الصراع الشرس وحرب كلامية بين كل من محمد سامى من جهة وياسمين صبرى ونسرين امين من جهة اخرى بسبب تصريحات الاخير على الازمة القديمة التى نشبت بينهم فى مسلسل "الاسطورة" والتى فجرتها الفنانة نسرين امين حيث اتهمته بحذف مشاهد لها لصالح زوجته مى عمر وهو ما دفعه لرد عليها بقوة مؤكدا انها مجرد كومبارس.



