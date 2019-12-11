مدرب سيدات سلة سبورتنج: من الجيد عدم مواجهة الأهلي في ربع نهائي أفريقيا

أعرب عمرو عاشور المدير الفني لفريق سبورتنج عن سعادته بالفوز على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 63-42 وذلك في ختام منافسات المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والتي يستضيفها مجمع الصالات بإستاد القاهرة.



وعن مباراته المقبلة في ربع النهائي أمام فريق سي إن إس إس الكنغولي قال المدرب ، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق النيجيري، "إنها لن تكون مباراة سهلة، لقد تابعت هذا الفريق في المباريات الماضية وهو ليس بالفريق الضعيف".



وتابع قائلًا "بالتأكيد لم نكن نتمنى مقابلة الأهلي في المباراة القادمة، فمواجهات الفريقين دائمًا ما تكون بها الكثير من الأحداث وسوف يصاب كلانا بالإجهاد والتعب في هذه المواجهة".



وأضاف : "فريق سبورتنج ينافس على اللقب ، واحتلالنا المركز الثاني في المجموعة وخسارة مباراة أثناء المنافسات لا يقلل من الفريق أو طموحه في المنافسة على اللقب"، قائلًا "لقد بذلنا الكثير من الجهد طوال الفترة الماضية ونتيجة هذا الجهد هو بالتأكيد النتائج الجيدة".



وعن مشاركة المحترفات مع الفرق المصرية، قال : "الأهلي لديه لاعبات ذات مستوى عال وأيضا سبورتنج ولكن أوجه التحية للاعبات المصريات حيث ظهرن بمستوى رائع ومتميز وكانوا على قدر الحدث".



وأخيرًا اختتم حديثه عن الاستعداد لمباراة الغد، قائلًا "لا يوجد وقت كافي ولكن سوف يكون اجتماع غدًا قبل المباراة".



من جانبه ، قال اديرمي ادوينمي المدير الفني لفريق وزارة جبل النار النيجيري: "فريق سبورتنج كان أفضل منا لذلك خسرنا المباراة".



وتابع: كنا نلعب بشكل جيد ولكن أهدرنا الكثير من الفرص ونعتبر هذه البطولة تجربة جيدة للاعبات الصغيرات في السن، مشيرًا إلى أنه سعيد بأن أداء لاعبات فريقه أفضل بكثير في هذه النسخة عن النسخ الماضية.



وعن مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من عمر البطولة، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، قال: سنجهز أنفسنا وسنحاول أن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز.