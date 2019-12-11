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أخبار العالم

ماكرون يطالب إيران بالإفراج الفوري عن فرنسيين محتجزين لديها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رحيم يسري
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران، بالإفراج "دون تأخير" عن باحثين فرنسيين محتجزين لدى طهران.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذهب تفكيري إلى فاريبا عدلخاه ورولان مارشال، أبناء وطننا المحتجزَين في إيران وإلى عائلتيهما.. إن سجنهما غير مقبول".

وتابع الرئيس الفرنسي : "ينبغي أن يتم الإفراج عنهما من دون تأخير.. قلت ذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكرره هنا".

وتحتجز إيران منذ يونيو الماضي، باحثة فرنسية إيرانية متخصصة في الأنثروبولوجيا تدعى فاريبا عدلخاه، إضافة إلى زميلها رولان مارشال، حيث يتهمان بالتجسس والتآمر على الأمن، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وانتقدت باريس أكثر من مرة احتجاز طهران للباحثين، فيما ذكرت الخارجية الفرنسية في أكتوبر أن القنصل في طهران التقى بالباحث مارشال وتمكن من التواصل معه.
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