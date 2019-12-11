ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة فى أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثا مباشرا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة فى أسوان.

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".

ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتعد مكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الخارجية يُشارك في منتدى داكار للسلم والأمن

النسخة الأولى لــ منتدى أسوان.. منصة قارية للربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام.. الفكرة أطلقها الرئيس السيسي عقب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. يشارك فيه نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات

قادة ورؤساء أفريقيا على موعد مع منتدى أسوان للسلام والتنمية.. المحفل الأول من نوعه في القارة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.. وبحث توفير الحلول الوطنية لمشاكل وتحديات أفريقيا

جوهرة النيل.. أسوان تستضيف منتدى السلام والتنمية المستدامة

غدا..انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية بحضور السيسي وقادة إفريقيا..المحفل الأول من نوعه في القارة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة..ويبحث توفير الحلول الوطنية لتحديات القارة السمراء

شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسى منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان

ترشيحاتنا

سهير رمزي تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

تريند الفن| صورة تبرز شيخوخة رغدة.. رد مي عمر على ياسمين صبري ونسرين أمين.. أحدث ظهور لـ بنات عامر منيب

اخبار الفن | أول تعليق من رغدة على شيخوختها.. الحالة الصحية لـ صلاح السعدنى.. مي عمر ترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

طلعت يوسف: تصدر الاتحاد جدول الدوري يقلقني

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 12 - 2019 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري