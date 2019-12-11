بث مباشر لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة فى أسوان

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثا مباشرا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة فى أسوان.



وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى اليوم، الأربعاء، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".



ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.



وتعد مكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل؛ فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضا كمحرك للنمو العالمي، كما أنها القارة الأكثر شبابا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها، بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.