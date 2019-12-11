بهذا التوقيت.. إعلان حل الكنيست الإسرائيلي الـ22

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن أعضاء الكنيست، سيصوتون غدًا على مشروع قانون حل الكنيست الـ22.





وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه وبعد فشل كل محاولات تشكيل الحكومة، ستحل الكنيست نفسها الليلة، وستتوجه البلاد لانتخابات ثالثة، خلال أقل من سنة.





وأضافت الصحيفة، أن مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، للكنسيت لتكليف أحد الأعضاء بتشكيل الحكومة، تنتهى الليلة.



