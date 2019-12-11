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أخبار العالم

بهذا التوقيت.. إعلان حل الكنيست الإسرائيلي الـ22

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
أعلان حل الكنيست
أعلان حل الكنيست الـ22
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن أعضاء الكنيست، سيصوتون غدًا على مشروع قانون حل الكنيست الـ22. 

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه وبعد فشل كل محاولات تشكيل الحكومة، ستحل الكنيست نفسها الليلة، وستتوجه البلاد لانتخابات ثالثة، خلال أقل من سنة.

وأضافت الصحيفة، أن مهلة الـ21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، للكنسيت لتكليف أحد الأعضاء بتشكيل الحكومة، تنتهى الليلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القانون الذي ستصوت عليه الكنيست الليلة، يهدف إلى اختصار المدة بين حل الكنيست والانتخابات الجديدة، من 90 يوما إلى 82 يومًا، وعليه فإن الانتخابات القادمة ستعقد في شهر مارس القادم.
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