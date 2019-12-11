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محافظات

سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء استقبال الوفود المشاركة فى منتدى السلام والتنمية المستدامة والذى انطلقت فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من زعماء ورؤساء وقادة العالم.

قام سفير دولة موزمبيق بمصر جوزيه ميجيل نونيش جونيور بزيارة لمتحف النيل الوثائقى والوفد المرافق له وكان فى استقبالهم المهندس محمود عيد رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكى ، والمهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان ، والهمشرى الناظر مدير عام أمن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان والعاملين بالمتحف .

وقام سفير موزمبيق بالتجول داخل المركز الثقافى الإفريقى ومشاهدة المقتنيات المختلفة للدول الأفريقية واللوحات التعريفية لها وأحواض الأسماك والتماسيح والأفلام الوثائقية للدول الأفريقية .

وأعرب السفير جوزية ميجيل والوفد المرافق له عن إعجابهم باللوحات الإليكترونية بالمركز الثقافى الإفريقى والتى تعرض أفلام وثائقية وتعريفية عن ال (54) دوله إفريقية ، وكذلك قاعة المكتبة الوثائقية ومركز المعلومات الملحقه بالمركز والتى تحتوى على العديد من الكتب والوثائق التاريخية الهامة .

وتم تبادل الهدايا والكلمات التذكارية بين مسئولى متحف النيل بأسوان وسفارة موزمبيق بالقاهرة ، ودون السفير جوزيه ميجيل كلمات كتبها فى سجل زوار المتحف تعبيرًا عن إعجابه وسعادته بزيارة المتحف ومشاهدة المركز الثقافى الإفريقى .
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
سفير موزمبيق يزور متحف النيل الوثائقى بأسوان
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