البورصة: تغطية طرح راميدا العام 36 مرة والخاص 1,2 مرة والمصريين 95%

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، هي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، والتي سيتم تداولھا تحت رمز " RMDA.CA " بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة راميدا ومسئولي الطرح.



تم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 376,60 مليون سهم بنسبة 48.99% من أسهم رأس مال الشركة بسعر 4.66 جم/سهم وبقيمة اجمالية 1,754,983,960 جنيه، موزعة كالاتي 1,6 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و87,7 مليون جنيه قيمة الطرح العام.

بلغت عدد أسهم الطرح العام 18,83مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونحو 2.45% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 357,77 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 46.54% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.



وقد تمت تغطية الطرح العام 36 مرة والخاص للمؤسسات نحو 1,2 مرة، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء 1997عميل موزعين بين 1800 عميل في الطرح العام ونحو 197 عميل في الطرح الخاص.



قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو والانطلاق عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقيق نموا اقتصاديا احتوائيا على نحو مستدام.



وبحسب فريد "التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالية في مصر يعزز من صلابة دورھا في دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة.



وأعرب فريد عن ترحيبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية للقيد بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.



من جانبه أعرب الدكتور عمرو مرسي الرئيس التنفيذي لشركة «راميدا»، عن اعتزازه بإتمام الطرح في البورصة المصرية وهو ما يعد بمثابة إنجاز جوهري بمسيرة نمو الشركة وأيضًا شهادة تقدير على تضافر جهود جميع الزملاء والقائمين على تنفيذ الطرح بنجاح.

أوضح مرسي أن الشركة بدأت منذ عام 2011 تطبيق استراتيجية توسعات طموحة مما أثمر عن ترسيخ مكانة راميدا بين أبرز شركات الأدوية وأسرعها نموًا في السوق المصري.



وأضاف أن الإدارة تتطلع بعد إتمام الطرح العام إلى انطلاقة نمو جديدة تتبلور محاورها الرئيسية في استحداث وإطلاق المزيد من المنتجات الدوائية الابتكارية لتغطية مختلف المجموعات الدوائية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار التوسعات المخططة على الساحة الدولية، وكذلك مواصلة تنفيذ التوسعات التشغيلية من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية الجديدة وأيضًا دراسة فرص الاستحواذ على شركات متخصصة في إنتاج المستحضرات الدوائية على الصعيدين المحلي والإقليمي.



وتابع " بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها."



وبحسب رئيس شركة راميدا ، فإنه لمدة 30 يومًا من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية ("مدة حساب دعم استقرار سعر السهم")، سيحق للمشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع إيداع أوامر بيع بحد اقصى عدد الأسهم المخصصة لهم فقط من خلال الطرح العام، على أن تقوم «سي آي كابيتال» بإيداع أمر شراء مفتوح بسعر الطرح وذلك لمدة الـ30 يوم المشار إليها.



وفي نهاية مدة حساب دعم استقرار سعر السهم، سوف يتم تنفيذ كامل الأوامر المودعة من راغبي البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بنشرة الطرح بالبورصة المصرية.