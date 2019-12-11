مأساة محمد الجمال .. بطل مصر لرفع الأثقال للمكفوفين يعاني عدم الاهتمام .. واستغاثات لرئيس الجمهورية ووزير الشباب لمساعدته .. وشكاوى رسمية لتمكينه من استكمال الانجازات .. صور

- رفعت راية وأعلام مصر فى البطولات الدولية .. بطل رفع الأثقال يشكو الاتحاد

- شكوي رسمية من بطل مصر الرياضي واستغاثات الى رئيس الإتحاد لرعاية تدريبه وتأهيله للمنافسه رياضيا

- وكيل الشباب والرياضة بالغربية : أرحب بتبني أزمة البطل الرياضي ورفع شكواه للاتحاد الرياضي لألعاب القوي



شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، كارثة رياضية جديدة ، حيث يعاني منها محمد الجمال أحد أبطال الرياضة المصرية، من ذوي الاحتياجات الخاصه والمكفوفين، بعدما رفع اسم مصر عاليا فى عدد من البطولات والمحافل العالمية فى رياضة رفع الأثقال وألعاب القوي الفردية بعدما تركه الإتحاد عرضه لليأس وعدم القدرة على التعايش رياضيا خلال الأونة الأخيرة



ورصد "صدي البلد" وقائع إهمال للإتحاد ألعاب القوي ارتكبها مع نجلهم البطل الرياضي "الجمال " فى ظل اهتمامات الدولة المصرية تحت إشراف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعاية الأبطال الرياضين والموهوبين والمتفوقين من ذوي إعاقة والمكفوفين.



"حصلت على الرغم من كوني تخرجت من معهد النور للمكفوفين ولكني أعاني من تجاهل إتحاد القوي للألعاب الفردية وجاهدت كثيرا لتمثيل مصر وتشريفها وبالفعل كافأني الله على صبري واجتهادي وحصلت على المركز الثاني في أفريقيا واحرزت الميدلية الفضية لمصر" بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدي البلد " البطل الرياضي "محمد الجمال " لافتا أنه يناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالضرورة توفير له كافة سبل الدعم للتحقيق الاستمرار فى مزاوله نشاطه الرياضي ورفع اسم مصر خفاقا .



وتابع: "الجمال" بقوله لم أتواني للحظه فى الحصول على المركز الثاني على العالم في العاب القوى بميدالية فضية أخرى ولكن الغريب أن الدولة واتحاد اللعبة ووزارة الشباب والرياضة لم تهتم بأي شئ ولم يتم تكريمي او منحى أى مكافأة في تجاهل غريب من جهه الاتحاد الرياضي " .



وكشف البطل الرياضي انه ليس معه أموال ولا يجد أى مصدر دخل له للذهاب على التدريبات ومواصله مشوار تحقيق البطولات الرياضية ، لافتا: " أنا عندي اعاقه وكفيف وغير قادر على العمل لأجد الطعام أو الشراب المناسب لي ولا يمكنني الحفاظ على لياقتي وعلى المكملات الضرورية ليضيع حلمي ومعه حلم امثالي الذين يرون حالي وإصابهم الاحباط" .



وأضاف بطل مصر الرياضي " ان فريقا كاملا بلاعبيه وجهازه الفنى والاداري عجز عن رفع علم مصر رغم كل الإمكانات وانا وحدي رفعت علم مصر مرتين أفريقيا وعالميا وأضفت لمصر فضيتين فعل يكون هذاالتجاهل نصيبي" .



كما اختتم حديثه بمناشده راعي الرياضة الأول فى مصر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير أى مصدر دخل شهري له كي يصبح قادرا على اكمال مسيرة التفوق والنجاح لمصر قبل أن تكون له بصفة شخصية خلال المرحلة المقبلة .



وأضاف بطل مصر رياضيا بقوله " الحمد لله ربنا هيكرمني طول ما انا حريص على راية مصر فى كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية " .



فى المقابل أعرب أحمد الوكيل وكيل الشباب والرياضة بالغربية، على حرص مديرية الشباب والرياضة والعاملين بها على تقديم ومد يد العون لابنها البار محمد الجمال كون بطلا مصريا رفع راية مصر فى ألعاب القوي .



وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيرفع مذكرة رسميه إلي وزير الشباب والرياضة بالقاهرة تتضمن استغاثة البطل المصري سعيا فى تبني همومه ومشكلاته وقضاياه خلال المرحلة القادمة .