وكيل مجلس النواب: إعداد مشروع تقرير للرد على بيان الحكومة

توجه السيد الشريف وكيل مجلس النواب بالشكر لرؤساء اللجان النوعية على حرصهم بموافاة الأمانة الفنية للجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة بما انتهت إليه لجانهم النوعية بعد دراستها لموضوع ومحاور البيان، الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى أن نخطو خطوة كبيرة للأمام فى عملنا.



وقال الشريف خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة اننى قد قمت بتوجيه الأمانة الفنية للجنة، وقطاع البحوث بالأمانة العامة لإعداد مشروع تقرير للرد على بيان الحكومة لتسهيل وتيسير عمل اللجنة فى ضوء ما وصلنا من تقارير وملاحظات من اللجان النوعية، على أن يراعى فى مشروع التقرير المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة.



وشدد الشريف على ان يراعي التقرير المستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان ، بالاضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.



وأشار الشريف إلى ضرورة ان يراعي التقرير أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة المواطن بالإضافة الى تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن خاصة محدودى ومعدومى الدخل.



وشدد الشريف على ان يتضمن التقرير تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب و تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة ، مؤكدا على ضرورة ان يتضمن التقرير رصد ومناقشة التحديات التى تواجه الوطن والمواطن فى المرحلة الراهنة.



وأضاف : وقد انتهى قطاع البحوث بالأمانة العامة من إعداد المسودة الأولى لمشروع التقرير والآن نحن مدعوون فى هذا الاجتماع إلى الاستماع إلى رؤاكم بشأن بيان الحكومة فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات فى لجانكم النوعية لمراعاة إثبات ما تبدونه من ملاحظات في تقرير اللجنة بصورته النهائية.

