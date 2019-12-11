عمرو صدقي: السياحة فى مصر تمرض ولا تموت.. والاهتمام الحكومي بها ضرورة

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تواكب الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو التنمية السياحية في مصر وتطويرها ورفع كفاءتها بمختلف المستويات ، متابعا قائلا:" جهود الحكومة لا تتناسب مع الجهود المبذولة من القيادة السياسية للتنمية السياحية".



جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة -الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في ٨ أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف.



وأكد علي أن الملف السياحي يعد ملف صناعي واقتصادي والاهتمام والنهوض به ضرورة مهمة، خاصة أن السياحة في مصر تمرض ولا تموت ومصر ربنا حباه بالعديد من الأوضاع التي تدعم الجهود السياحية والاستفادة منها لصالح التطوير والنهوض.



وأكد رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب علي أن السياحة الدينية والاستشفائية إطارات إيجابية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة وهو أمر لابد من الاعتبار لها، مؤكدا علي أن المجلس به قانون السياحة الصحية وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة فى مصر، وأيضا لازلنا فى الحاجة لقانون السياحة الموحد ومواجهة كافة إشكاليات القطاع.



من ناحيته قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب أنه لا أحد ينكر الجهود الحكومية المقامة علي أرض الواقع بمختلف القطاعات ولكن والجهود الحكومية لا تناسب أيضا الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو عودة مصر لعمقها الإفريقي، وهو أمر لابد من الانتباه له.

