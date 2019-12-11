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محافظات

تمريض دمياط يشارك في مبادرة نشر الوعى الصحى بين الطالبات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:35 م
تمريض دمياط يشارك
تمريض دمياط يشارك في مبادرة نشر الوعى الصحى بين الطالبات
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زينب الزغبي
أطلقت الهيئة العامة للتامين الصحى مبادرة للتوعية وتثقيف المرأة صحيا، حيث قام طلاب مدرسة التمريض بفرع التأمين الصحى بدمياط، بالتواجد بشكل مكثف في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة دمياط ومركز الأمومة والطفولة.

وتهدف المبادرة لنشر التثقيف الصحى بين الطالبات وأيضا لتفعيل الدور المجتمعى لطلبة التمريض بدمياط وزيادة الوعى الصحى للطالبات والمرأة بشكل عام.

وصرحت هبه حبيش مدير مدرسة التمريض بتأمين صحى دمياط ، بأن الهدف من المبادرة نشر الوعى الصحى لدى الطالبات بمدارس دمياط حيث أن المبادرة تستهدف فئة عمرية محددة وهى طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشارت إلى المبادرة تهدف أيضا لتوعية الأمهات الحوامل وكذلك الطالبات بالمدارس بأهمية النظافة والوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية والمنتشرة بين الطلاب بالمدارس.

وأوضحت أن الحملة بدأت في تحقيق أهدافها وهو نشر الوعى الصحى حيث بدأت طالبات المدرسة بالفعل في التواجد بين السيدات وطالبات المدارس ونظموا ندوات توعية بطرق الوقاية من الأمراض ومواجهة الحوادث الطارئة.
تمريض دمياط يشارك في مبادرة نشر الوعى الصحى بين الطالبات
تمريض دمياط يشارك في مبادرة نشر الوعى الصحى بين الطالبات
تمريض دمياط يشارك في مبادرة نشر الوعى الصحى بين الطالبات
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