بدون جراحة .. علامات وأسباب ظهور الزوائد الجلدية.. و5 علاجات طبيعية للتخلص منها

أسباب صادمة لظهور الزوائد الجلدية

الزوائد الجلدية.. هؤلاء أكثر عرضه للإصابة

علاجات طبيعية سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

بعانى الكثيرون من ظهور الزوائد الجلدية فى مناطق كثية من الجسم خاصة الرقبة وهى تشكل مصدر إزعاج للكثيرين. ويمكن التخلص منها بدون جراحة وبتكلفة أقل بوصفات سهلة وغير مكلفة ..إليك أبرز أسباب ظهورها وحيل غير مكلفة تخلصك منها.





أسباب صادمة لظهور الزوائد الجلدية





وفقا لموقع هيلث يعد أبرز أسباب ظهور الزوائد الجلدية احتكاك الملابس والذى يعد أحد الأسباب الرئيسية لظهور الزوائد الجلدية وهى تنشأ نتيجة لاحتكاك الجلد بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر و خاصة تحت الثدى عند النساء كما تظهر بالجفون .





ووفقا لتقرير نشره الموقع تعد تلك الزوائد حميدة وغير سرطانية وهي تتكون من مجموعة من الألياف والخلايا الدهنية.





هؤلاء أكثر عرضة للإصابة





على الجانب الآخر بعيدا عن الاسباب السابقه يعد مرضى السمنة والسكرى الاكثر عرضة للإصابة بظهور الزوائد الجلدية كما قد يكون للعامل الوراثى سبب فى ظهورها عند إصابة أحد الوالدين. ويمكن التخلص من تلك العلامات بطرق عديدة أبرزها الكي أو إزالتها عن طريق الجراحة ..





حيل تخلصك بدون جراحة





على الجانب الأخر وفقا لموقع برايت سايد يمكنك التخلص من الزوائد الجلدية والبثور بتكلفة أقل بكثير بمجموعة من العلاجات الطبيعية يقدمها موقع برايت سايد.





1. زيت شجرة الشاي .. خلط زيت شجرة الشاي مع الماء ووضعه على مكان الزائدة وتكرار هذا 5-6 مرات في اليوم الواحد يعد بمثابة مطهر قوي يقتل معظم البكتيريا.





2. زيت الخروع ضعيه على البثور وعليك تكرار هذا 2-3 مرات كل يوم فإن زيت الخروع طريقة جيدة لنسيان الثآليل إلى الأبد. له خصائص مضادة للفيروسات وهو غني بمضادات الأكسدة التي سوف تساعدك على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري.





3. عصير التفاح والخل.. ضعى قطرات من خل التفاح على وسادة من القطن ووضعها على الزائدة ونزع وسادة القطن في صباح اليوم التالي يمكنك تكرار هذا كل ليلة لرؤية النتائج في الأسبوع، فبسبب الخل الحمضي ، فإنه يدمر أنسجة الثآليل بطريقة سريعة وفعالة.





4. قشر الموز .. يمكنك فرك البثور بقشرة الموز لبضع دقائق. أو ضع موزة على البثور واستخدم ضمادة أكثر من مرة واحدة في اليوم قد يستغرق أسابيع لرؤية النتائج.





وتعد قشر الموز علاجًا رائعًا للتخلص من الزوائد الجلدية لأنها تحتوي على إنزيمات تشفي وتجدد البشرة.





5. الإسبرين .. يمكنك سحق 3-4 أقراص من حبوب الأسبرين وإضافة بعض الماء وضع الخليط على الزائدة وتركها طوال الليل.



