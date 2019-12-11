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فن

شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته على مديرة أعمال أنغام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمد الشرنوبي عدة صور له مع عائلته اثناء حفل خطوبته عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد الشرنوبى قائلا "
مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك و اعرف اخليكي على طول مبسوطة 💍❤️
ربنا يخليكي ليا " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك - ربنا يتمم على خير - مبروك - يسعدكم

يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوى وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.

الفيلم من بطولة محمد الشرنوبى، جميلة عوض، مى الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.
شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته على مديرة أعمال أنغام
شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته على مديرة أعمال أنغام
شاهد ... رسائل لـ محمد الشرنوبى بعد إعلان خطوبته على مديرة أعمال أنغام
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