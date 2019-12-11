حملة جنة: حرمان الأبناء من بعض الرغبات يبني كياناً نفسياً متماسكاً

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف رسالة جديدة لحملة "جنة" - التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال- تتناول أهمية التوازن بين الإشباع والحرمان لاحتياجات الأبناء ورغباتهم.





وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: إنَّ المشاكل السلوكية عند كثير من الأبناء قد ترجع لتلبية الوالدين لكل احتياجاتهم؛ مما يعود الطفل على تلبية رغباته في أي ظرف و دون إعتبار لأي شيء آخر، وعدم تحمل تأجيل أو رفض تلبية احتياجاته .





وأوضح أنَّه يجب أن يكون هناك توازن بين الإشباع والحرمان على أن يكون الاشباع بنسبة أكبر تصل إلى 70 في المئة بداية من السنة الثانية في عمر الطفل.





وأكد أنَّ حرمان الأطفال من بعض الاحتياجات يعلمهم تأجيل هذه الاحتياجات أو تقبل عدم حصولهم عليها مما يساعدهم على تكوين بناء نفسي متماسك ومتطلع وطموح.





وألمح إلى أنَّ الذكاء الوجداني يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ونجاحه في الحياة، منوها بأنَّ الدراسات كشفتْ أنَّ الأشخاص المؤثرين في الحياة يتمتعون بدرجة عالية من النضج والذكاء الوجداني.



