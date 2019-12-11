أمريكيا تفرض عقوبات على جنوب السودان بسبب محاميين

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان في عام 2017، وفق ما أفادت به صحف أمريكية.



ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية (المالية) أسماء أبود ستيفن ثيونجكول، ومالوال دال مورويل، ومايكل كواجين، وجون توب لام، وأنجيلو كوت قرنق، باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك، والمعارض السياسي أغري إدري، في يناير 2017.



وقالت وزارة الخزانة: "رغم نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".



وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل، أن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.



ونفت الحكومة أي تورط في اختفائهما، وقال نائب وزير الخارجية دينغ داو دينج لـ"رويترز"، الأربعاء، إن الحكومة سترد قريبا على إعلان العقوبات.