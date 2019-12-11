ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكيا تفرض عقوبات على جنوب السودان بسبب محاميين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان في عام 2017، وفق ما أفادت به صحف أمريكية.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية (المالية) أسماء أبود ستيفن ثيونجكول، ومالوال دال مورويل، ومايكل كواجين، وجون توب لام، وأنجيلو كوت قرنق، باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك، والمعارض السياسي أغري إدري، في يناير 2017.

وقالت وزارة الخزانة: "رغم نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".

وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل، أن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.

ونفت الحكومة أي تورط في اختفائهما، وقال نائب وزير الخارجية دينغ داو دينج لـ"رويترز"، الأربعاء، إن الحكومة سترد قريبا على إعلان العقوبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقوبات أمريكية مرتقبة على مسئولين عراقيين

تدريبات تأهيلية لـ المحمدي ودونجا واسامة إبراهيم بمران الإسماعيلي

العراق | عقوبات أمريكية على 4 مسؤولين في فساد وانتهاك حقوق الانسان | واشنطن تحذر من هجمات جديدة ضد المتظاهرين.. والعفو الدولية تطالب السلطات بالتحقيق في هجمات الجمعة

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قالت رغدة عن هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

لقاء الفرص الضائعة.. غزلان وادى دجلة يجبرون الأهلي على التعادل السلبي فى الشوط الأول

رد فعل قوي من محمد رمضان بعد أزمة زوجة أحمد الفيشاوي

النواب يكشر عن أنيابه.. تحرك برلماني لـ صرف العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

منها إطلاق صواريخ .. البحرية تنفذ تدريبات نوعية في المياه الاقتصادية المصرية.. فيديو وصور

تريند الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. ومحمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | خالد الغندور يهاجم حكم ومعلق ومخرج مباراة الأهلي ودجلة .. اعرف السبب

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

هنتعشى ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض