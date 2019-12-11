تذهب مباشرة إلى المالية| العدل: حققنا مليارا و137 مليون جنيه إيرادات في عام..فيديو

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن مكاتب التوثيق في عام 2018 أجرت 13 مليون عملية توثيق بعمالة 1000 موظف.



وأضاف أشرف رزق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه من 1 أكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 حققت مصلحة الشهر العقاري مليارا و137 مليون جنيه.



وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن العائد من مصلحة الشهر العقاري يذهب بشكل كامل مباشرة لوزارة المالية ولا تستفيد وزارة العدل بأي جزء من هذه الأموال.



وأكد المستشار أشرف رزق، أن الدولة تعمل على دعم مصلحة الشهر العقاري ودعم العمالة لدى هذا القطاع الهام.

